В мэрии Новосибирска постановили увеличить стоимость захоронения на кладбищах с 28 мая

В Новосибирске планируют повысить цены на ритуальные услуги с 28 мая.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть постановил изменить цены на ритуальные услуги. Новый повышенный тариф начнёт действовать с 28 мая 2023 года. Постановление опубликовано на сайте мэрии города.

Согласно новым тарифам, церемония прощания обойдется в 2808 рублей за час, а рытьё стандартной могилы — 8234 рубля. Суммарно это 9242 рубля. Захоронение урны с прахом в колумбарной нише обойдется от 2,5 тысяч рублей до 13 тысяч рублей, в могиле — от 1,7 до 2 тысяч рублей. Снятие и установка декоративных элементов (креста, памятника, ограды) — от 276 до 2100 рублей.

Обустройство земельного участка, предоставляемого под семейное захоронение, обойдется в сумму от 77 до 117 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске черные ритуальщики навязывают жителям похоронные услуги.