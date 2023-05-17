В Новосибирске 500 школьников наденут красные галстуки в День пионерии 19 мая

В Новосибирске День пионерии отметят 19 сентября на Монументе Славы.

В Новосибирске в День пионерии 500 школьников примут в ряды пионеров. В ходе торжественного мероприятия на Монументе Славы 19 мая им повяжут красные галстуки. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского обкома КПРФ.

В пионерской линейке примут участием депутаты-коммунисты областного парламента и горсовета, а также мэр Новосибирска, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть.

Вместе с однопартийцами он повяжет школьникам пионерские галстуки.

Дата 19 мая в качестве Дня пионерии была утверждена в 1922 году, когда Всероссийская конференция комсомола приняла решение о создании пионерских отрядов.

Напомним, 19 мая 2022 года, в день 100-летия пионерской организации, в Новосибирске торжественно извлекли капсулу «Послание потомкам» и посвятили школьников в пионеры. Капсула была заложена активистами комсомольской организации завода Химконцентратов в стене здания ДК им. М. Горького 19 мая 1972 года, в день 50-летия пионерской организации.