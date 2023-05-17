В Новосибирске экс-директора МКУ осудили за взятку при уборке снега

Суд вынес приговор бывшему руководителю муниципального учреждения.

Бывший директор муниципального казенного учреждения был признан виновным в халатности и получении взятки, согласно решению суда, сообщили в среду в СК России по Новосибирской области.

Согласно обвинению, осужденный, который руководил учреждением с января 2018 года по октябрь 2019 года, превратил свою должность в инструмент получения взяток за подписание актов приемки услуг по муниципальным контрактам. За этот период времени ему удалось получить более 100 тысяч рублей взятки за подпись на этих актах.

Кроме того, в своей должности ответственного за приемку работ по контрактам, осужденный не требовал от подрядных организаций предоставления документов, подтверждающих утилизацию снега, и не проверял соответствие выполненных работ условиям контракта. В результате он обеспечил оплату услуг на общую сумму свыше 2 миллионов рублей из средств бюджета.

В 2020 году он организовал предоставление фиктивных документов о выполненных работах по установке индикаторов в здании детского сада-ясли. За эти подложные документы на счет компании было перечислено более 2 миллионов 800 тысяч рублей, которыми осужденный распорядился по своему усмотрению.

Осуждённому назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом.

Напомним, в Новосибирской области осудят водителя Toyota RAV-4 за смертельный наезд на рыбака.