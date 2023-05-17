В Новосибирске ко Дню города испекут 130-килограммовый торт

Торт весом 130 килограммов испекут кондитеры к 130-летию Новосибирска.
В Новосибирске в рамках празднования Дня города испекут именинный торт весом 130 килограммов. Об этом сообщили в мэрии города 17 мая.
Для участия в приготовлении гигантского угощения городские власти приглашают кондитеров.
Торт весом в 130 килограммов будет собран из фрагментов весом от 1,5 кг.
"Потенциальным участникам предлагается приготовить свою часть торта размером формата А4 и весом от 1,5 кг. Начинка может быть любой", — сообщили в мэрии Новосибирска.
На торте кондитеры могут разместить логотип своей компании.
Отведать праздничный торт смогут жители Новосибирска. Дегустация состоится 24 июня с 12 до 15 часов в МФК «Сан Сити».
Как ранее писал Сиб.фм, в День города планировалось запустить по Оби праздничный торт. Такую идею озвучивала вице-мэр Анна Терешкова. По её словам, такое мероприятие состоится в том случае, если властям не удастся получить разрешение на запуск фейерверка.
Напомним, на День рождения Новосибирска в город прилетит космонавт Анна Кикина.