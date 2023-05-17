В Новосибирске коммунист Яковлев прокомментировал своё участие в выборах губернатора

Ранее КПРФ утвердила кандидата на выборах главы региона.

Кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Роман Яковлев подтвердил своё участие в выборах губернатора Новосибирской области. Об этом он в среду сообщил на своей странице в соцсети.

Однако, в соответствии с партийными процедурами, окончательное решение о выдвижении кандидата на выборы примет региональная конференция, а предварительное согласование кандидатуры должно пройти в Центральном комитете партии. Кандидат обещает приложить все усилия для выполнения поставленных задач после принятия решения.

Напомним, накануне президент России поддержал участие Андрея Травникова в выборах губернатора Новосибирской области в сентябре 2023 года.

У губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в этом году истекает срок полномочий. Он уже начал подготовку к избирательной кампании.