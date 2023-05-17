В Новосибирске пенсионеры арматурой избили водителя

На улице Чемской в Новосибирске произошла потасовка.

В Новосибирске произошел инцидент на улице Чемской, 24, где два водителя устроили в драку. Вмешались пенсионеры, используя арматуру и костыли. Девушка опубликовала видеозапись происшествия в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Она не знает, что послужило причиной конфликта.

По словам автора видео, в потасовке участвовала старшая по дому, держащая в руках арматуру, а позже к ней присоединился ее родственник, оперевшийся на костыль.

Автор видео надеется, что пострадавший молодой человек обратится в правоохранительные органы и использование данного видеоматериала поможет ему в установлении виновников.

Напомним, под Новосибирском скончался сбитый водителем Lexus лосёнок.