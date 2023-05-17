Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
17 мая, 20:50
пробки
3/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 80.76 | eur 87.57
сегодня
17 мая, 20:50
пробки
3/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 80.76 | eur 87.57
сегодня 20:19
проиcшествия

В Новосибирске пенсионеры арматурой избили водителя

Фото: Pixabay.com

На улице Чемской в Новосибирске произошла потасовка.

В Новосибирске произошел инцидент на улице Чемской, 24, где два водителя устроили в драку. Вмешались пенсионеры, используя арматуру и костыли. Девушка опубликовала видеозапись происшествия в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Она не знает, что послужило причиной конфликта.

По словам автора видео, в потасовке участвовала старшая по дому, держащая в руках арматуру, а позже к ней присоединился ее родственник, оперевшийся на костыль.

Автор видео надеется, что пострадавший молодой человек обратится в правоохранительные органы и использование данного видеоматериала поможет ему в установлении виновников.

Напомним, под Новосибирском скончался сбитый водителем Lexus лосёнок.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в