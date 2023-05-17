Под Новосибирском скончался сбитый водителем Lexus лосёнок

В Новосибирской области скончался лосёнок, которого 17 мая на трассе сбил автомобиль Lexus.

Под Новосибирском скончался молодой лось, попавший под колеса автомобиля Lexus на трассе в Искитимском районе. Об этом Сиб.фм сообщила пресс-секретарь регионального Минприроды Рината Чуприна.

"К сожалению, в результате ДТП животное получило травмы, несовместимые с жизнью", — отметила Чуприна.

Видео со сбитым лосёнком 17 мая появилось в тг-канале «АСТ Black».

«Шокированное животное лежит на трассе, видны переломы ног», — рассказали автомобилисты.

Очевидцы предположили, что травмы могут оказаться фатальными для животного. Поскольку существовать в дикой природе с переломами обеих ног лосенок не смог бы.

На месте работали инспекторы ГИБДД, они выясняют степень вины водителя Лексуса.

Напомним, ранее в Новосибирском заказнике медвежонок и лось попали в фотоловушку.