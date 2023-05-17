В Новосибирске в субботу потеплеет до +22 градусов

В ближайшие выходные в Новосибирской области значительно потеплеет.

В Новосибирской области ожидается резкое повышение температуры до +22 градусов, сообщили в местном гидрометцентре.

Влияние антициклона будет распространяться на территорию региона, и в ближайшие три дня можно ожидать постепенного роста температуры воздуха. В связи с повышением атмосферного давления, Новосибирск может ожидать ясную и солнечную погоду.

По данным прогноза, в четверг, 18 мая, ночью температура может опуститься до +2 градусов, и в пригородных районах возможны заморозки. В течение дня ожидается повышение до +15 градусов, а северо-восточный ветер усилится до 13 метров в секунду.

В пятницу, 19 мая, ночью температура будет колебаться между +3 и +5 градусами, а днем ожидается достижение +19 градусов. В субботу, 20 мая, ночная температура поднимется до +6 градусов, а днем ожидается приятное +22 градуса тепла.

Напомним, в Новосибирской области 26 и 27 мая ожидается вторая волна заморозков.