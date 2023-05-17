В Новосибирской области 26 и 27 мая ожидается вторая волна заморозков

После непродолжительного потепления в Новосибирской области ожидается вторая волна заморозков.

В Новосибирское области 27 и 28 мая придет вторая волна заморозков. Температура воздуха опустится до — 2, -3 градусов. Об этом сообщает "МК в Новосибирске" со ссылкой на начальника отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову.

Специалист рассказала, что в конце текущей недели, в Новосибирске и районах ожидается потепление. Плюсовые ночные температуры установятся после 18 мая. Днем воздух будет прогреваться до типичных для мая +18 +20 градусов.

Однако после небольшой передышки в регион придет новая волна холода.

Кичанова проинформировала, что в конце мая новосибирцев ждут заморозки до -3 градусов. Холоднее всего будет 27 и 28 числа.

Как ранее писал Сиб.фм, по май 2023 года стал самым холодным за последние три года в Новосибирской области.

Напомним, в Новосибирске с 10 мая завершился отопительный сезон. А уже 1 июня в городе начнут открывать городские пляжи.