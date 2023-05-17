В Новосибирске выставили на торги территорию около «Локомотив-Арены»

Территория около волейбольной арены в Новосибирске выставлена на торги.

В мэрии Новосибирска объявили торги на 58 миллионов рублей за право комплексного развития территории (договор КРТ). Об этом сообщил вице-мэр Алексей Кондратьев.

К середине мая на этой территории 60 частных домов, но все они подлежат расселению. Ещё на 7 территорий торги предполагаются в июне-августе. Там расположены 40 частных домов, уточнил Кондратьев.

С 2022 года проекты комплексного развития территорий охватывают общую площадь 158 га. На этой территории находятся 100 аварийных домов. Из них 73 дома расселят застройщики, 23 — муниципалитет. Еще 955 частных домов расселят исключительно застройщики.

На момент публикации мэрия города заключила 3 договора КРТ за 66,8 миллиона рублей. По этому договору 20 частных домов и 4 аварийных дома расселят за 2023 и 2024 годы.

Еще одни договор остается незаключенным. Право на заключение оценивают в 39,8 миллиона рублей. По этому договору предполагается расселить 8 домов, из них 6 — за счет инвестора-застройщика, 2 — за счёт бюджета. Стоимость расселения приблизительно оценивают в 40 миллионов рублей, и еще 240 миллионов вложит инвестор в развитие инфраструктуры.

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