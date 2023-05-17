В Новосибирске женщина с редчайшим заболеванием сумела родить ребёнка

Новосибирские врачи спасли беременную женщину с крайне редкой болезнью.

Невероятный случай произошел в перинатальном центре Новосибирской области, где женщина с редким и тяжелым неоперированным пороком сердца, известным как тетрада Фалло, успешно родила ребенка. Об этом в среду сообщили в региональном минздраве.

Обычно детей с таким редким заболеванием оперируют в раннем детстве, поскольку оперативное вмешательство является неотложным. Без хирургической коррекции средняя продолжительность жизни для таких пациентов составляет всего 7-13 лет, согласно различным научным источникам.

Однако, врачи областной больницы поставили этот диагноз молодой женщине примерно месяц назад, когда она обратилась за медицинской помощью по совершенно другому вопросу.

После обращения беременной женщины, она была направлена в перинатальный центр для наблюдения. Специалисты госпиталя готовились к плановому кесареву сечению, при котором предполагалось участие анестезиологов-реаниматологов НМИЦ имени Мешалкина, поскольку существовал высокий риск внезапной остановки сердца во время родов.

Однако за один день до запланированной даты родов состояние плода резко ухудшилось, и кесарево сечение потребовалось срочно. Анестезиологи областной больницы взяли на себя всю ответственность и оперативно действовали в соответствии с заранее разработанным планом действий. Благодаря их мастерству и слаженной работе, операция прошла успешно, и на свет появился здоровый мальчик.

Напомним, в Новосибирской области на 15% уменьшилось количество смертей от болезни сердца.