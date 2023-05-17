В Новосибирской области на 15% уменьшилось количество смертей от болезни сердца

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 15% в Новосибирской области.

За последний год смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы в Новосибирской области сократилась на 15%. Об этом сообщила главный внештатный специалист-кардиолог регионального Министерства здравоохранения, Оксана Дуничева, в беседе с журналистами.

Согласно словам эксперта, это снижение смертности обусловлено уменьшением случаев летального исхода от ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. Однако, наиболее значительную группу составляют пациенты с атеросклеротическим поражением сосудов.

Кардиолог также добавила, что в 2022 году в регионе от сердечно-сосудистых заболеваний скончались около 19 тысяч человек. Важно отметить, что наблюдается рост заболеваемости в молодом возрасте, что может быть связано с увеличением числа людей, проходящих диспансеризацию.

Напомним, в Новосибирске собирают 1,7 млн рублей на операцию девочке с редкой болезнью.