В Новосибирской области туристы нашли 300-летний артефакт в Бердском остроге

300-летний артефакт обнаружили туристы на месте «Сибирской Атлантиды».

На месте старой крепости Бердский острог в Новосибирской области туристы нашли предмет, возраст которого может датироваться 18 веком. Об этом сообщили в группе «ТЕРРИТОРИЯ СИБИРИ: туризм-экскурсии-путешествия» Вконтакте.

300-летний артефакт обнаружила группа туристов на месте старого Бердска. Оборонительная крепость «Бердский острог» стала началом поселения, которое затопило в в конце 50-х годов двадцатого века, но затем на её месте отстроили современный Бердск.

Шарообразный предмет, который нашли туристы — ядро от пушки-пищали. Вероятно, одна из таких пушек стояла на стенах Бердского острога. Другое название этого места — «Сибирская Атлантида». Изредка местные жители или туристы находят предметы старины: ножницы, монеты, топоры, утюги и человеческие кости. Наиболее частые находки — гвозди, скобы или лошадиные зубы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что археологи обнаружили курганы с «усами» под Новосибирском. Их размер достигает в длину 200 метров. Это одна или несколько невысоких насыпей, от которых в восточном направлении расходятся два вала — как раз они и называются «усами» и тянутся на большую часть сооружений.