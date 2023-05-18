Эксперт призвала не общаться с бывшим, если он вам изменил

Психолог Ольга Романив объяснила, когда общение с бывшим партнером противопоказано.

Семейный психолог Ольга Романив посоветовала не вести общение со своим бывшим партнером, если он изменил вам или проявлял физическое и моральное насилие. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Также не стоит поддерживать общение, если вы все еще любите своего бывшего партнера и продолжаете чувствовать боль или разочарование из-за вашего расставания. В этом случае общение будет препятствовать вашему исцелению, вызывать негативные эмоции, разочарование», — пояснила специалист.

Кроме того, Романив не рекомендует общаться с бывшими, если в отношениях было много эпизодов ссор с последующим примирением, так как есть риск оказаться в замкнутом круге.

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