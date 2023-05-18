Минприроды Новосибирской области держит на контроле ситуацию с затоплением «Цветущей Плющихи»

В Новосибирске территорию садового товарищества «Цветущая плющиха» затопила глиняная жижа.

В Новосибирске на территории СТ «Цветущая плющиха» разлилась глиняная жижа. По словам местных жителей, затопление произошло из-за устроенного неподалеку снегоотвала. Минприроды региона держит ситуацию на контроле, поскольку теперь эта глина стекает в реку. Об этом сообщило издание «Ведомости Заксобрания Новосибирской области».

На место разлива уже выезжал старший госинспектор отдела оперативного реагирования ведомства. Итоги выездного обследования будут направлены в Росприроднадзор для принятия мер.

Напомним, ранее сообщалось, что глиняная жижа в СТ «Цветущая плющиха» затопила дачи. Сбор проб воды для анализа специалисты минприроды собирались провести сегодня, 18 мая.