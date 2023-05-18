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общество

В Новосибирске дачи затопило глиняной жижей со снегоотвала

Фото: Минприроды НСО

Дачи сообщества «Цветущая Плющиха» в Новосибирске затопила грязь.

В Новосибирске дачники с садового сообщества «Цветущая Плющиха» пожаловались, что их участки затопило глиной. Это подтвердили в Минприроды региона.

Как утверждают владельцы участков, глина стекает с расположенного поблизости снегоотвала, а затем вся глина и грязь стекает по рельефу в реку.

Старший госинспектор отдела оперативного реагирования министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области подтвердил достоверность сообщения. В четверг, 18 мая, начнется обследование проб воды с участков. Её продолжат в Роспотребнадзоре, чтобы выяснить происхождение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что реку Тула в Новосибирской области начали обследовать из-за неприятного запаха.

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Сергей Щукин
Журналист

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