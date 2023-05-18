Новосибирские рестораторы оценили идею ввести сбор в поддержку участников СВО

Реакция новосибирских предпринимателей на идею введения ресторанного сбора в поддержку участников СВО оказалась разнообразной.

Руководители ресторанов высказали свое о законопроекте, предложенный депутатами от КПРФ, предусматривает взимание 1% от суммы счета у посетителей ресторанов с последующим перечислением этих средств в специальный государственный фонд.

В разговоре с изданием «BFM-Новосибирск» Даниил Прицкау, управляющий и совладелец ресторанов New Mexico и "Гриль&Бутыль", отметил, что хотя идея поддержки сама по себе благородная, фактически это новый налог. Даже 1% может оказаться существенной суммой для ресторана.

Алексей Макаров, руководитель TomYumBar и BarBQ, отметил, что любой дополнительный сбор или налог вызывает отрицательную реакцию у людей, особенно в экономически непростое время. Ресторанная сфера уже пострадала от пандемии, санкций и роста цен, и бизнесмены не приветствуют новые сборы.

Галина Ильина, председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири, предложила инициаторам законопроекта обратить внимание на другие сферы экономики, такие как банки, где комиссии выросли, и для малого бизнеса это стало значительными затратами. Она считает, что идея сосредоточиться именно на ресторанах не продумана и что "налог на развлечения" необоснован.

Рестораторы подчеркивают, что они разделяют идею поддержки участников СВО и принимают участие в благотворительных акциях, помогая сбору гуманитарных грузов и покупке техники. Однако, их мнение состоит в том, что инициатива по введению ресторанного сбора не продумана.

Напомним, ранее новосибирский депутат Госдумы предложил зачислять в вузы участников СВО.