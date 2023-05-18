Под Новосибирском электропоезд насмерть сбил 14-летнего ребёнка

В Новосибирской области ребёнок попал под электропоезд.

Около 16:00 в четверг, 18 мая, на пешеходном переходе между железнодорожными станциями Бердск и Искитим Западно-Сибирской железной дороги было зарегистрировано смертельное травмирование ребенка 2009 года рождения.

В связи с произошедшим, Новосибирская транспортная прокуратура приняла решение о проведении проверки в рамках исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Целью проверки является выяснение обстоятельств и причин этого несчастного случая.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура возглавит проверку и примет все необходимые меры для выяснения обстоятельств этого трагического инцидента.

Напомним, ранее стали известны подробности о состоянии упавшего с 8 этажа мужчины в Новосибирске.