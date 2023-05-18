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проиcшествия

Стали известны подробности о состоянии упавшего с 8 этажа мужчины в Новосибирске

Фото: АСТ-54

Житель Новосибирска выжил после падения с восьмого этажа.

В Новосибирске следственные органы предоставили информацию о состоянии мужчины, который упал с восьмого этажа в микрорайоне "Родники". По словам Елены Коноваловой, старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ, сибиряк остался живым, пишет «МК в Новосибирске».

Ранее в социальных сетях появилась информация о смерти мужчины.

Елена Коновалова уточнила, что пострадавшего доставили в больницу и, возможно, его госпитализировали.

Напомним, инцидент произошел 18 декабря. Мужчина находился на краю балкона восьмого этажа дома №30 на улице Мясниковой, после чего упал. Ему оказала помощь бригада медиков.

Очевидцы сообщают, что до падения сибиряк метал предметы, такие как стулья и тазы.

Напомним, ранее в Новосибирске стали известны детали падения из окна 16-летней школьницы.

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Александр Борисов
журналист

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