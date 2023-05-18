Под Новосибирском ритуальщики рассказали, зачем сделали надгробную плиту Владимиру Зеленскому

Руководитель компании «Каменный двор» в городе Искитиме Новосибирской области рассказал корреспонденту Сиб.фм, зачем изготовили надгробие для президента Украины Владимира Зеленского.

В четверг, 18 мая, в паблике «АСТ-54» появилась фотография надгробия президенту Украины Владимиру Зеленскому. Этот пост вызвал бурное обсуждение и набрал более тысячи лайков.

«Ну а что, хоть и черный юмор не особо смешон, конечно, но все же там ему и место, — прокомментировал пост Владимир Великолепный. — Союзников ищет на другом континенте. Дружить с соседями не хотел».

На памятнике выбито название организации, которая изготовила памятник. Корреспондент Сиб.фм почти сразу дозвонился до руководителя фирмы «Каменный двор» — он представляться отказался, но рассказал, зачем изготовили надгробие.

«Это была моя личная мысль: захотелось и сделали. Вот просто захотелось! Погибает очень много ребят, поэтому захотелось сделать, — объясняет собеседник.

– Придёт время, мы его установим – увезём на Украину, когда Россией будет!»

Руководитель «Каменного двора» отметил, что пока надгробие стоит во дворе организации. Наверняка, будет много желающих на него взглянуть ещё.