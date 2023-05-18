Под Новосибирском возбудили уголовное дело после гибели ребёнка под поездом

В Новосибирской области ребёнок попал под электропоезд.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в связи с гибелью несовершеннолетнего на железной дороге. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 часть 2 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее неосторожное причинение смерти).

По предварительным данным следствия, 18 мая 2023 года около 16:00 местного времени на оборудованном пешеходном переходе между станциями Бердск и Искитим Западно-Сибирской железной дороги произошло смертельное травмирование подростка. По информации следствия, малолетний переходил железнодорожные пути, находясь в наушниках, когда на переходе приближался поезд. Даже несмотря на громкие звуковые сигналы и экстренное торможение, наезда избежать не удалось. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее стали известны подробности о состоянии упавшего с 8 этажа мужчины в Новосибирске.