Продавец из Новосибирской области выиграла 5 миллионов рублей в лотерею

В Новосибирской области продавец выиграла 5 млн рублей в лотерею​.

В Новосибирской области одна женщина выиграла 5 млн рублей в лотерее, причем суперприз в размере 10 млн рублей она разделила с другим участником розыгрыша. Об этом сообщили в пресс-службе "Национальной Лотереи".

Победительница, работающая продавцом, регулярно покупала лотерейные билеты. В прошлом ее семья уже выигрывала миллион рублей в лотерее.

Женщина отметила, что ее зарплата не очень большая, поэтому она решила поиграть в лотерею. Ее планы на выигрыш включают ремонт жилья и помощь детям, так как у нее две дочери.

Она приобретала по 10 билетов и после одного из розыгрышей увидела сообщение о выигрыше в размере 5 миллионов рублей. Теперь победительница задумывается о смене работы и переезде в Москву.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в 2022 году жители Новосибирска выиграли в лотерею более 727,5 млн. рублей.