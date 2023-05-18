Студентам-участникам СВО будут предоставлять академотпуск в вузах

С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова.

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением ввести в качестве одного из оснований для предоставления студенту академотпуска участие в СВО в качестве добровольца. Об этом пишет RT.

Как объяснила парламентарий, сейчас студент может получить академический отпуск только по причине невозможности освоения программы по медпоказаниям и семейным обстоятельствам на период не более двух лет.

Депутат считает, что действующая формулировка создает ряд сложностей студентам. В связи с этим она предложила отдельно указать в качестве одного из оснований участие в СВО в качестве добровольца.

Напомним, новосибирский депутат Госдумы предложил зачислять в вузы участников СВО.