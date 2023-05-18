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общество

В Новосибирске 19 мая начнутся испытания теплосетей в зоне ТЭЦ-3

Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске продолжает сезон испытания теплосетей.

В Новосибирске с 19 мая начнутся испытания на прочность и плотность тепловых сетей в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-3 (ПНС-2). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе мэрии.

Испытания будут проводиться с 19 по 26 мая, при этом отключение горячей воды продлится с 19 по 31 мая, что является максимальным сроком.

Уже с 17 мая началось постепенное охлаждение сетевой воды и снижение температуры горячей воды.

Испытания затронут объекты, расположенные в Кировском и Ленинском районах города. Список улиц, подлежащих испытаниям, можно найти на официальном сайте мэрии Новосибирска.

Напомним, жителей Новосибирска ожидают прохладные выходные.

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Александр Борисов
журналист

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