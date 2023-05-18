Жителей Новосибирска ожидают прохладные выходные

В субботу в Новосибирске температура воздуха не поднимется выше +14 градусов.

Прогноз погоды на предстоящие выходные в Новосибирске, 20-21 мая, был составлен экспертами сервиса «ЯндексПогода». Александр Ганьшин, руководитель отдела, сообщил о прохладной погоде в субботу.

«Согласно нашему прогнозу, разработанному с применением собственной технологии Метеум, субботнее утро в Новосибирске будет ясным, но прохладным, с температурой до +14°. Днем погода станет облачной с периодическими прояснениями. В воскресенье, 21 мая, ожидается повышение температуры воздуха до +21°, а скорость ветра составит 5 м/с», — заявил он.

20 мая в Новосибирске ожидается малооблачная погода, а температура поднимется до +21°. Скорость ветра составит 6 м/с как утром, так и вечером.

Воскресенье, 21 мая, принесет облачность с периодическими прояснениями. Утром температура воздуха составит +13°. Днем температура поднимется до +22°, а к вечеру снизится до +20°.

Напомним, в Новосибирске бесплатно раздадут 300 килограммов шашлыка.