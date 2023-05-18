В Новосибирске 21 мая перекроют движение из-за крестного хода

В Новосибирске на День славянской письменности перекроют движение для автомобилистов в центре города.

21 мая в Новосибирске будет временно ограничено движение по центру города из-за проведения Крестного хода. Соответствующий приказ был опубликован на официальном сайте мэрии города.

Ограничения на движение будут действовать во время сбора участников церковного шествия и его проведения. Перекрытие дорог планируется на улицах Октябрьской, Коммунистической, Свердлова, Советской и других. Кроме того, возможно запрещение парковки автомобилей на указанных участках.

Крестный ход будет посвящён Дням славянской письменности и культуры. Начало шествия запланировано на 12:00 от Вознесенского кафедрального собора с последующим движением к собору Александра Невского. Об этом информируют на официальном сайте Новосибирской митрополии Русской православной церкви.

Принять участие в Крестном ходе пригласили священнослужителей и прихожан храмов Новосибирской епархии, преподавателей и учащихся воскресных приходских школ, воспитанников православных гимназий, а также представителей общественных организаций.

Также до 21 мая в Новосибирске ограничили движение грузовых автомобилей.