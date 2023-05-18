В Новосибирске скончался выпавший с 8 этажа мужчина с зонтом

Житель Новосибирска выпал из окна высотки на Родниках с зонтом в руке

В четверг, 18 мая, в Новосибирске мужчина с зонтом в руке выпал из окна 8 этажа в Калининском районе. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Мужчина выпал из окна дома №30 по улице Мясниковой в микрорайоне Родники. Врачи скорой помощи прибыли на место происшествия и забрали его в больницу, но по дороге он скончался.

Как сообщает автор публикации со ссылкой на местных жителей, перед этим мужчина вёл себя неадекватно: кидался мусором в сотрудников клининга и бросил с балкона табуретку.

В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили инцидент и уточнили, что мужчина 1982 года рождения. Также материалы передадут в Следственный комитет.

Сиб.фм ранее писал со ссылкой на очевидцев, что некоторое время мужчина сидел на балконе под черным зонтом. В какой-то момент он упал вниз.