В Новосибирске полиция рассказала об упавшем с балкона мужчине с зонтом

Упавший с высоты 8 этажа мужчина передан медикам в Новосибирске.

В Новосибирске появились подробности о мужчине, который 18 упал с высоты 8 этажа в микрорайоне Родники. Житель дома на Мясниковой, 30 после инцидента был передан медикам.

"В полицию по данному факту поступило сообщение. На место выехали сотрудники. Мужчина 1982 года рождения был передан медицинским работникам. Материалы будут переданы в Следственный комитет", — сообщили 18 мая в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как ранее писал Сиб.фм со ссылкой на очевидцев, некоторое время мужчина сидел на балконе под черным зонтом. В какой-то момент он упал вниз.

По данным сайта "МК в Новосибирске", перед трагедией гражданин выбрасывал из квартиры вещи, он также пытался помочиться на прохожих.