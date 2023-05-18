В Новосибирске на уволенного гендиректора «Вектора» Максютова могут завести уголовное дело

18 мая Роспотребнадзор расторгает трудовой договор с гендиректором «Вектора» Ринатом Максютовым.

В Новосибирске уволили главу научного центра «Вектор» Рината Максютова. Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на адвоката Алексея Гавришева, после увольнения может последовать уголовное дело.

Как отметил юрист, официальная причина увольнения по заявлению Роспотребнадзора — нарушение антикоррупционного законодательства. Это означает, что в его действиях могли найти признаки хищения или растраты, которые по статье 160 УК РФ караются сроком до 10 лет.

«Не исключаю, что за увольнением может последовать возбуждение уголовного дела», — подчеркнул Алексей Гавришев.

По другой версии, гендиректора новосибирского «Вектора» Рината Максютова могли уволить из-за любовницы. Одна из возможных причин увольнения — служебный роман гендиректора с подчиненной. Девушка якобы занимала высокую должность и при этом редко посещала рабочее место. Это вызвало недовольство сотрудников, и они пожаловались высшему руководству. Его служебный роман стал последней каплей на фоне неудач с разработкой вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".