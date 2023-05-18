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общество

В Новосибирске начался суд над бывшим бухгалтером СИЗО-1

Фото: группа "Суды общей юрисдиксции Новосибирской области" в ВК

В Новосибирске судят бухгалтера СИЗО, которая пыталась нажиться на стоимости билетов.

В Новосибирске Дзержинский районный суд 16 мая начал рассмотрение уголовного дела в отношении замглавного бухгалтера СИЗО-1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 5 ст. 327 УК РФ .

Женщину обвиняют в том, что она купила подложные документы о стоимости проезда на железнодорожном и автомобильном транспорте, на основании которых составила недостоверный авансовый отчет о якобы понесенных ею расходах на оплату проезда в сумме 74694 рублей. Сумму реальных трат на проезд бухгалтер завысила в отчете на 26846 рублей 40 копеек.

В зале суда были допрошены сама подсудимая и представитель потерпевшего. Следующее заседание по делу состоится 30 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске экс-директора МКУ осудили за взятку при уборке снега.

#Новосибирская область #суд #мошенничество
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