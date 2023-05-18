В Новосибирске ограничат проезд сразу по нескольким улицам

На улицах Новосибирска начался аварийный ремонт теплотрассы.

Сразу на нескольких улицах Новосибирска с 18 мая вводится ограничение движения автотранспорта. Об том сообщила пресс-служба мэрии.

Так, с 18 по 25 мая будет закрыт проезд по ул. Дмитрия Шамшурина, в районе жилого дома № 12.

Также до 25 мая на 5,5 метра будет сужен проезд по ул. Бардина, в районе жилого дома по №2 по ул. Александра Невского.

До 31 мая на перекрестке ул. Бориса Богаткова и ул. Кирова движение будет ограничено: на 7 метров сузится проезд по ул. Кирова, на 5 метров — проезд по ул. Бориса Богаткова.

Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе и работ по благоустройству территории.

Водителей призывают быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами, соблюдать правила дорожного движения и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске до 15 августа закрыли проезд по одной улиц в Заельцовском районе.