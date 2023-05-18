В Новосибирске онкохирурги спасли 82-летнего мужчину с четырьмя видами рака

Хирурги клиники Мешалкина в Новосибирске вылечили пациента с четырьмя разными гистологическими типами рака.

Новосибирские онкохирурги справились с необычной патологией у пенсионера, страдавшего от нескольких различных типов рака. 82-летний житель Алтайского края обратился в Центр Мешалкина с диагнозом "первично-множественный рак". Врачи уже ранее оперировали пациента в 2010 и 2017 годах, удаляя опухоли разных отделов кишечника. Однако в этом году у него были обнаружены два новых вида рака в нисходящем отделе ободочной кишки и левой почке, отличающиеся гистологическими типами.

Онкологи признают, что впервые столкнулись с такой ситуацией. Возможно, причиной этого является генетическая предрасположенность пациента к множественным патологиям. Тем не менее, врачи решились на операцию, несмотря на множественные сопутствующие заболевания и возраст пациента. Чтобы снизить нагрузку на сердце во время анестезии, две опухоли разных локализаций были удалены через один разрез. Важной задачей было сохранить почку, и операция была успешно проведена.

После прохождения сложного периода реабилитации, пенсионер был выписан домой для восстановления сил. Лучевая терапия и химиотерапия ему не потребовались, так как оба вида рака были успешно вылечены хирургическим путем.

Онкологи уверены, что фактором успеха стало раннее выявление заболевания: пенсионер каждые полгода проходит обследование у онколога. Это позволило своевременно начать лечение.

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