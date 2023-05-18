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проиcшествия

В Новосибирске в подъезде жилого дома нашли труп 41-летнего мужчины

Фото: группа "АСТ-54" в ВК

В Дзержинском районе Новосибирска обнаружен труп.

В Новосибирске вечером 17 мая в подъезде жилого дома по улице Адриена Лежена был найден труп 41-летнего мужчины. Полицейские прибыли на место происшествия в 21.10. Проверку по факту гибели горожанина проводит Следственный отдел по Дзержинскому району города Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники следственной группы осмотрели место происшествия. Назначена судмедэкспертиза. Обстоятельство произошедшего выясняются.

Процессуальное решение будет принято после получения результатов проверки и экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Доволенском районе Новосибирской области нашли обглоданный труп мужчины.

#расследование #Новосибирская область #труп
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