В Новосибирской области бывшего директора оборонного завода Исмаилова осудили на 2 года колонии

Суд вынес приговор по делу экс-директора новосибирского оборонного завода.

Искитимский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Рустама Исмайлова, бывшего директора АО "Новосибирский завод искусственного волокна". Исмайлов был обвинен в растрате, использовании служебного положения и злоупотреблении полномочиями. Изначально его осудили на 2 года лишения свободы, но затем освободили.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку разглашение дела "могло привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны, а именно служебной тайны в области обороны". Исмайлову было назначено два года лишения свободы за присвоение и растрату с последующим освобождением от отбывания наказания "в связи с изменением обстановки".

Пресс-служба суда сообщила, что мера пресечения в отношении осужденного была изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Исмайлов был взят под стражу непосредственно в зале суда. Приговор не вступил в законную силу. Кроме того, в отношении Исмайлова также рассматривается другое уголовное дело.

Новосибирский завод искусственного волокна является предприятием оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Завод выполняет сборку и производство специальных изделий для нужд Министерства обороны и иностранных заказчиков. Расположен завод в городе Искитиме, Новосибирской области.

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