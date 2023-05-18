В Новосибирской области запасники начали получать повестки на военные сборы

Новосибирцы получили повестки на военные сборы.

В Новосибирской области стартовала процедура рассылки повесток, требующих явиться на военные сборы. Жители области уже получили первые приглашения и теперь должны явиться в военкоматы по месту проживания, сообщает портал Atas.info.

Согласно данным издания, призыв на военные сборы в первую очередь касается жителей сельских районов. Однако точное количество людей, подлежащих этому призыву, неизвестно. Областной военкомат не публикует такую информацию.

Места проведения сборов остаются в секрете. Известно лишь то, что они продлятся не более двух месяцев.

За неявку по приглашению возможны административные штрафы в размере от 500 до 3 000 рублей, уголовная ответственность не предусмотрена.

Ранее юрист Марина Сапожникова из юридического кабинета "Кучеренко и Помельцев" сообщила, что мужчины, находящиеся в запасе, сохраняют право на выезд за пределы России во время проведения военных сборов.

Как отметила юрист, в настоящее время не существует запрета на пересечение границы во время проведения военных сборов.

10 мая президент России Владимир Путин подписал Указ о проведении плановых военных сборов. Военные сборы являются одним из видов воинской обязанности и предназначены для подготовки граждан, находящихся в запасе, к военной службе.

Напомним, новосибирские рестораторы оценили идею ввести сбор в поддержку участников СВО.