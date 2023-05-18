Врач раскрыл коварное свойство пива

Хирург Александр Умнов предупредил, что злоупотребление пивными напитками опасно смертью от инфаркта.

Злоупотребление пивом может довести до смертельных проблем со здоровьем. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал хирург Александр Умнов.

«Из-за содержания кобальта в пене страдают сердце и сосуды.В результате орган быстрее изнашивается. Из-за этих факторов у пивных алкоголиков наблюдается повышенный риск смерти от сердечного приступа», — объяснил врач.

Умнов добавил, что у зависимого человека также может развиться гипертония и варикозное расширение вен.

Напомним, в Новосибирске онкохирурги спасли 82-летнего мужчину с четырьмя видами рака.