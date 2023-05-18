Запрокурора Новосибирской области Мищенко проверил ИК-18

Игорь Мищенко посетил колонию в Новосибирской области.

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко совершил рабочий визит в ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Новосибирской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время мероприятия присутствовали первый заместитель начальника ГУФСИН России по Новосибирской области и председатель общественной наблюдательной комиссии, ответственной за контроль соблюдения прав человека в местах принудительного содержания, а также оказания поддержки лицам, находящимся в таких местах в Новосибирской области.

Заместитель прокурора области осмотрел режимные помещения, предназначенные для проживания осужденных, медицинскую часть, столовую, банно-прачечный комплекс и промышленную зону учреждения.

В рамках рабочей поездки Игорь Мищенко провел личный прием осужденных. Он предоставил им разъяснения по интересующим их вопросам и принял письменные обращения.

Напомним, экс-прокурору НСО Фалилееву вменяют получение взяток на 10 миллионов.