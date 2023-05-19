День пионерии 2023: новые открытки и красивые поздравления 19 мая

В мае россияне отмечают ещё один праздник, уходящий корнями в Советской период Отечественной истории – День пионерии. Старшему поколению он дарит теплые воспоминания о детстве, а младшему – представление о жизни детей в рамках масштабной организации. Для тех, кому дороги моменты этого праздника портал «Сиб.фм» подготовил открытки и поздравления.

С праздником всех, кто сохранил в себе пионерский дух, помнит свое пионерское детство и не забывает о красном галстуке, как о символе юности и отваги. Идите вперёд, добивайтесь задуманного, побеждайте, помогайте ближнему и оставайтесь настоящими героями. Будьте примером борьбы и трудов!

Дробь барабанов, горны трубят,

Всех пионеров зовут на парад.

Красные галстуки мы одеваем,

День пионерии мы отмечаем.

Тимуры и нынче меж нами живут,

Мы им отдаём пионерский салют,

Мы дело продолжим героев-отцов,

Ведь клич пионера «Всегда будь готов!».

С Днём пионерии! Желаю быть сильным, смелым, сообразительным, добрым, отзывчивым и талантливым человеком, как настоящий пионер. Пусть яркими кострами горят надежды сердца, пусть хорошими делами и большими достижениями славится твоя жизнь! Желаю уверенности, сил, здоровья и юного оптимизма души.

Пионер, товарищ бравый,

Настал сегодня день твой славный!

В глазах твоих горят пусть звезды,

Звучит в душе пусть вечно «Зорька»,

Быть лучшим мы тебе желаем,

Пусть будет дух неубиваем,

Быть вечно молодым и шустрым,

Чтобы жилось тебе нескучно!

Поздравляю с Днём пионерии и хочу пожелать энтузиазма в добрых делах для наших ребят, весёлых вечеров в кругу у яркого костра, мужества и чести юных сердец, доброй памяти о временах ответственных ребят — бравых и старательных пионеров.

В честь пионеров сегодня парад.

Каждый повяжет галстук в наряд.

Поздравим товарищей пионеров

За великое честное бравое дело.

Пожелаем надежду и веру в себя,

Чтобы общее дело было не зря,

Трудиться на счастье и благо людей,

Быть еще лучше, добрей и смелей!

Поздравляю с Днём пионерии и желаю ярких костров успеха в жизни, а также смелости, самоотверженности, пионерской чести и порядочности в каждом деле. И пусть в нашем поколении снова появятся весёлые и бравые ребята в красных пилотках и с гениальными идеями, как сделать лучше этот мир.

Пионер — это легенда,

Образ юного мальчишки.

Он натуралист заядлый

И читает ночью книжки.

Это символ тех девчонок,

Молодых, ярких, красивых,

Что искали в своей жизни

Путей справедливых.

Пионеры — это сила

В лес походов, песен звуков,

Без планшетов и смартфонов,

Модных гаджетов, ноутбуков.

С Днём пионерии! Желаю честности, справедливости, целеустремлённости, оптимизма, дружбы, веселья и радости в жизни. Будь всегда готов к труду, развитию, приключениям, путешествиям, помощи близким и различным увлечениям. И пусть яркими пионерскими кострами горят надежды твоего сердца!

Мы были пионерами —

Страны нашей детьми.

Добрыми и смелыми,

К мечте мы общей шли.

Мы жили дружно, весело:

Колхоз, коммуна, строй.

За веру в жизнь хорошую

Стояли мы стеной.

Сегодня праздник памяти,

Всех пионеров день.

Пусть новый мир, как пламенем,

Зажжется — сгинет тень.

День пионерии — чудный праздник, который всё ещё никак не уйдёт в историю, пока живы те, кто когда-то назывался пионерами и помнят эти времена, уже кажущиеся приятной далёкой сказкой. Поздравляем тех, в ком сохранился пионерский дух, который никогда не покинет настоящего пионера при любых обстоятельствах. Вы достойно идёте своим жизненным путём и являетесь примером для своих детей.