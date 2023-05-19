Движение на дороге от Новосибирска до села Каменка ограничат до 1 августа

Главную дорогу до села Каменка под Новосибирском сузят до 1 августа.

С 17 июня до 1 августа на дороге «Новосибирск – Каменка» ограничат движение транспорта из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ТУАД.

Ограничение движения введут для безопасности водителей, так как из-за ремонта несущая способность магистрали снизится.

Проезжую часть будут сужать поочередно на нескольких участках. На каждом этапе ремонт займёт от 3 до 7 дней.

Согласно проектной документации, специалисты заменят земляное полотно, восстановят слои асфальтобетона, построят поверхностный водоотвод, включая трубы и систему сооружений. Также на трассе обновят дорожные знаки, барьерные ограждения, разметку и остановки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в 2024 году отремонтируют улицу Котовского.