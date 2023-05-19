Хирурги Новосибирского медуниверситета уехали в ЛНР

Новосибирские врачи отправились в Луганскую Народную Республику, чтобы лечить и просвещать.

Доцент кафедры фармакологии и ботаники Новосибирского медицинского университета Константин Качкин и анестезиолог-реаниматолог горбольницы №1 Кирилл Подъява на днях отправились в очередную трехмесячную командировку в ЛНР. Сообщение об этом размещено на сайте университета.

«Руководство больницы понимает, что наши руки там нужны, поэтому отпускает. Врачей и среднего медицинского персонала там не хватает, поэтому мы принимаем не только раненых военнослужащих, но и мирное население. С приездом российских врачей в больницах на освобожденных территориях стали проводить такие операции, которых и в мирное время там не делали. В первый мой приезд мы с коллегами за месяц сделали 70 лапароскопических операций мирным жителям. Некоторые из них ожидали плановые операции годами, потому что вся украинская медицина была коррумпированная», – рассказал Кирилл Подъява.

Доцент кафедры фармакологии и ботаники Константин Качкин вернулся с Донбасса в конце марта. И вот в мае — новая командировка. Там врач вместе с другими лекторами Российского общества «Знание» будет читать лекции школьникам в рамках программы «Маршрутами знаний».

«Мы уже посетили девять населенных пунктов ДНР, побывали в 15 образовательных учреждениях и прочитали всего 198 лекций. Я читал практико-ориентированную лекцию «Опасные растения. Как не стать их жертвой». Рассказывал, с какими опасностями можно столкнуться в окружающей природе, что делать, если сам или кто-то из окружающих подвергся воздействию таких растений. 15 мая Константин Качкин вновь отправился на Донбасс.

Напомним, ранее сообщалось, что в горбольнице №1 Новосибирска прооперировали раненного в зоне СВО бойца спецназа "Гром".