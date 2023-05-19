Исследования подтвердили эффективность новосибирской «ЭпиВакКороны»

Вакцина, разработанная в Новосибирске, признана эффективной.

Исследования третьей фазы новосибирской вакцины "ЭпиВакКорона" подтвердили ее высокую эффективность. Результаты исследования были опубликованы в журнале Vaccines, который имеет высокую репутацию в научном сообществе. По данным исследования, после завершения полного курса вакцинации препарат проявил профилактическую эффективность на уровне 82,5%.

Третья фаза исследования включала оценку переносимости, безопасности, иммуногенности и профилактической эффективности "ЭпиВакКороны". Результаты подтвердили безопасность применения вакцины, при этом легкие местные реакции были отмечены у 27% пациентов, а легкие системные реакции наблюдались в 14% случаев, в основном выражающиеся в незначительном повышении температуры.

Необходимо отметить, что результаты первых двух фаз испытаний также подтвердили безопасность и эффективность "ЭпиВакКороны" в качестве лекарственного препарата.

"ЭпиВакКорона" является первой в мире пептидной противовирусной вакциной, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора под руководством Рината Максютова. За свои заслуги в разработке данной вакцины Ринат Максютов был награжден орденом Пирогова по указу президента России Владимира Путина.

Напомним, в Новосибирске на уволенного гендиректора «Вектора» Максютова могут завести уголовное дело.