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общество

Космонавтка Кикину выдвинули на звание почётного жителя Новосибирска

Фото: Роскосмос

Новосибирский космонавт может стать почётным жителем.

Анна Кикина включена в список кандидатов на присвоение звания почетного жителя города Новосибирска, как сообщает администрация муниципалитета.

Мэрия опубликовала проект решения депутатов, в котором отмечается, что Анна Кикина заслужила это звание благодаря своей плодотворной просветительской деятельности и выдающимся достижениям в области исследования и освоения космического пространства.

Восьмерка кандидатов также включает в себя Юрия Кондратюка, одного из основоположников космонавтики. Его вклад в становление и развитие этой области получил признание и заслуживает особой награды.

Напомним, Кикина прибудет в Новосибирск на День города в 2023 году.

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Александр Борисов
журналист

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