Полицейские Новосибирска приютили замерзающего щенка Муху

В Новосибирске сотрудники полиции взяли на передержку щенка Муху.

В Новосибирске около отделения МВД на улице Петухова сотрудники полиции заметили бездомного замерзающего щенка. Его забрали с собой, согрели, накормили и назвали Мухой. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Патрульные полицейские решили спасти месячную малышку и забрали с собой в теплое помещение. За трогательные глаза её решили назвать Мухой. Как объяснили в МВД, «в честь главного полицейского пса Мухтара».

За время, которое собака провела в отделении, полицейский кинолог успел отметить, что у Мухи бойкий характер и задатки охранника. Несмотря на возраст в 1 месяц, она храбро играет на равных со взрослыми служебными собаками Евой и Варгой. Выяснилось, что Муху можно отлично обучать командам. Также она любит куриное мясо и печеночную колбасу.

Мухе ищут нового хозяина. Желающие забрать обаятельного щенка могут обратиться по телефону 8-999-304-01-04.

Ранее В Новосибирске зоозащитница Слесарева прокомментировала новый порядок обращения с бездомными животными. Законы еще не приняты, но бывший директор НЦПДЖ считает, что нельзя возвращаться к умерщвлению как к способу регулирования численности собак и кошек.