Посылка из Испании обернулась для жителя Самары уголовным делом

В посылке оказалось 439 таблеток психотропных веществ.

В Самаре таможенники задержали жителя региона с необычным содержимым посылки. В ней были обнаружены запрещенные вещества, пишет sovainfo.ru.

Сообщается, что запрещенка прибыла из Испании. Сам заказчик не пошел забирать посылку, а отправил за ней друга, пообещав денежное вознаграждение. Там его и задержали сотрудники таможни.

Препарат отправили на экспертизу, в результате которой выяснилось, что в составе 439 таблеток содержится психотропное вещество алпразолам. Рецепт на препарат у заказчика отсутствует.

Задержанного обвиняются в контрабанде в крупном и особо крупном размерах. Ему грозит уголовное наказание.

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