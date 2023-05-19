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общество

Посылка из Испании обернулась для жителя Самары уголовным делом

Freepik, authors: Drazen Zigic

В посылке оказалось 439 таблеток психотропных веществ.

В Самаре таможенники задержали жителя региона с необычным содержимым посылки. В ней были обнаружены запрещенные вещества, пишет sovainfo.ru.

Сообщается, что запрещенка прибыла из Испании. Сам заказчик не пошел забирать посылку, а отправил за ней друга, пообещав денежное вознаграждение. Там его и задержали сотрудники таможни.

Препарат отправили на экспертизу, в результате которой выяснилось, что в составе 439 таблеток содержится психотропное вещество алпразолам. Рецепт на препарат у заказчика отсутствует.

Задержанного обвиняются в контрабанде в крупном и особо крупном размерах. Ему грозит уголовное наказание.

Напомним, в Новосибирске завели уголовное дело на купившего наркотики сотрудника полиции.

#наркотики #почта #наказание #уголовное дело #посылка
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Дарья Бочкун
журналист

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