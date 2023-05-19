Профессор Скальный опроверг утверждение о вреде воды с лимоном по утрам

Профессор Анатолий Скальный заявил, что вода с лимоном улучшает пищеварение.

Профессор и основатель научной школы биоэлементологии Анатолий Скальный рассказал о полезных свойствах воды с лимоном. По его словам, она может улучшить работу пищеварения, пишет RuNews24.ru.

«Тёплая вода подготавливает желудок к приёму пищи и стимулирует работу кишечника, лимонная кислота повышает секрецию соляной кислоты желудка», — объяснил эксперт.

Скальный подчеркнул, что противокопаказаниям к употреблению воды с лимоном являются заболевания желудочно-кишечного тракта, наличие рефлюкс эзофагита, аллергические реакции, а также повышенная чувствительность зубной эмали.

Напомним, профессор назвал специфические запахи болезни.