Так пахнет рак: профессор назвал специфические запахи болезни

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Онколог, профессор РАН Игорь Нехаев заявил, что развитие раковых заболеваний в организме человека можно определить по запаху.

Из-за нарушений в работе органов ЖКТ, печени, почек, эндокринной системы и воспалительных процессах может возникать специфический запах. Раковые заболевания в свою очередь тоже имеют свой запах, причем достаточно неприятный.

По словам онколога, профессора РАН Игоря Нехаева, для больных сахарным диабетом характерен запах ацетона, а при болезнях почек и печени от человека исходит запах аммиака.

Присутствует специфический запах и у злокачественных новообразований. Но он становится заметен обычно на поздних стадиях болезни.

«Онкобольные люди больше потеют, у них может появиться характерный запах, например несвежего мяса. Как правило, это происходит уже на поздних, запущенных стадиях рака», — поделился специалист.

Кроме того, он отметил что ни в коем случае нельзя игнорировать перемены в восприятии запахов. Если вам показалось, что у вас лично или ваших близких появился другой запах тела, или вы начали иначе воспринимать до того привычные вам запахи, лучше сразу обратиться к врачу и пройти обследование. Если рак диагностирован на ранней стадии, вероятность успешного лечения намного выше.

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