"Руки опустились": В Новосибирске знакомая рассказала об упавшем с 8 этажа мужчине с зонтом

Шокирующий случай произошёл в микрорайоне «Родники» Новосибирска в четверг, 18 мая: очевидцы видели, как мужчина с зонтиком в руках упал с балкона на 8-м этаже. Корреспондент Сиб.фм выяснил, почему это произошло, и как «парашютисту» удалось выжить.

Инцидент произошёл в доме №30 на улице Мясниковой 18 мая в первой половине дня. Очевидцы видели, как 40-летний мужчина выбрасывал из окна вещи, в частности, табуретку. Далее неизвестный уже с зонтом в руках упал с 8-го этажа.

На вызов быстро приехала машина скорой помощи, мужчину экстренно отправили в больницу. После обеда появилась информация, что пациента до медицинского учреждения не довезли: он умер. Однако следователи СКР эту информацию опровергли.

Наркотиков не было!

Пользователей паблика «АСТ-54» это событие весьма позабавило: 40-летнего мужчину окрестили «последователем Мэри Поппинс». Почти все комментаторы пришли к выводу, что упавший находился под действием синтетических наркотиков. Однако это знакомые мужчины в беседе с Сиб.фм эту версию опровергли.

«Не было найдено ни наркотиков, ни алкоголя. Врачи сделали экспертизу и ничего не нашли в организме, это было под действием психического давления на человека... По крайней мере, получается, что ничего он не употреблял, — рассказала Сиб.фм одна из знакомых семьи, не пожелавшая называть свое имя. – В семье были ссоры небольшие, но это никак не влияло, ибо ещё позавчера вечером все было отлично. Скорее всего, когда вчера утром собирался на работу, кто-то позвонил и началось вот это все, и, видимо, просто опустились руки».

Кто мог позвонить, знакомая не знает. Девушка говорит, что кредитов у мужчины с зонтом не было, а он сам всегда был добропорядочным человеком, которого «все уважали».

«Всегда была обеспеченная работа, и всегда были деньги. Сам по себе был добрый и уважаемый человек в глазах всех»,

- подчёркивает собеседница.

Девушка также рассказала Сиб.фм, что жизни упавшего с балкона сейчас ничего не угрожает. Врачи говорят, что жить – будет.

«По словам врачей, жить должен. Правда, на восстановление уйдет много времени и терпения: травмы серьезные (как писали и говорили врачи, черепно-мозговая травма и переломы ног)».

Другой информации у родственников и друзей мужчины пока нет. Они также ожидают информации от полиции, которая сейчас проводит проверку.

Зонтик спас?

Сейчас всех в Новосибирске удивляет: как мужчина выжил после падения с такой высоты? В частности, вопрос состоит в том: а мог ли зонтик смягчить удар? Как рассказали корреспонденту Сиб.фм врачи, некоторые действительно выживают после такого падения.

«Может и без зонтика: у нас дети с 9-ого этажа падают – мы их спасаем. Вообще влияет много факторов: во-первых, возраст. Фактор приземления: мягкое или немягкое приземление, — объясняет Сиб.фм главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий. – Дальше: на что упал: на руку, на плечо, на ногу, на спину, на живот.... Также влияет вовремя оказанная медицинская помощь, вовремя оказанная диагностика. Счёт идёт на секунды, но также влияет и стечение обстоятельств. Приземлиться можно по-разному: если на живот, то оторвётся часть внутренних органов, начнётся внутреннее кровотечение. Если с высокого этажа упасть и удариться головой – эта травма, практически несовместимая с жизнью. А если приземлиться на боковую часть туловища, то руки, ноги сработают как амортизатор, тогда шанс есть, что выживет. Но когда человек летит с такой высоты, мысли как упасть, его не посещают».

Впрочем, в таких случаях врачи говорят, что человек может остаться инвалидом на всю жизнь, а процесс восстановления растянется на долгие годы.