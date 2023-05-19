В Новосибирске 19 мая отключат горячую воду по зоне ТЭЦ-3

Жители двух районов Новосибирска останутся без горячей воды на период гидравлических испытаний на ТЭЦ-3.

В Новосибирске с 19 мая отключат горячую воду в домах Кировского и Ленинского районов Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба СГК.

Опрессовка для определения прочности тепловых сетей и выявления дефектов на трубопроводах будет проходить по контору ТЭЦ-3.

Горячей воды не будет с 19 до 31 мая в Кировском районе, в домах на улицах: Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводская (Северо-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда (м-н Бугринская роща), ж/к «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, переулки Успенского, Черкасская, Беловежская, Палласа, Петухова, Зорге, Громова, Д. Шмонина, Виктора Уса, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив; ж/к Матрёшкин двор, Северный проезд; и в Ленинском районе — в Станиславском жилмассиве, на улицах. Станиславского, Кирзаводская, Немировича-Данченко, Троллейная, Сибиряков-Гвардейцев.

Напомним, ранее сообщалось, что с 14 по 28 мая не будет горячей воды в домах на улицах Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Богдана Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, а также Краснодонский 1-й и 2-й переулки будут затронуты отключением воды из-за гидравлических испытаний по контуру ТЭЦ-4.