В Новосибирске будут судить предпринимателя за торговлю икрой краснокнижного осетра

В Ленинский районный суд Новосибирска ушло уголовное дело Сергея Горбачева, которого обвиняют в незаконной реализации 24 килограммов икры осетра.

Уголовное дело Сергея Горбачева поступило в Ленинский районный суд 17 мая. Мужчину обвиняют по части 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в незаконном обороте икры краснокнижного осетра.

«14.12.2022 на трассе «Новосибирск – Кемерово» он получил 49 банок с икрой осетров, занесенных в Красную Книгу,

- рассказали в Ленинском районном суде. – Полученное он перевез в гараж в Калининском районе Новосибирска, затем взял 9 банок с икрой и перевез их в гараж, расположенный на улице Связистов в Ленинском районе города. Все 49 банок были изъяты сотрудниками правоохранительных органов».

Всего в распоряжении Горбачёва оказалось 24 килограмма деликатесной продукции — 8485,48 грамма – это была икра калуги, 13341, 60 грамма – икра осетра, а 1992,81 – смешанный вариант.

За ассортимент Сергею Горбачеву грозит до четырёх лет тюрьмы и миллионный штраф. Дата первого заседания пока не назначена.

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