В Новосибирске депутат Антонов назвал ЧВК "Вагнер" российским брендом

Новосибирский депутат Ростислав Антонов высказался о деятельности ЧВК "Вагнер", бойцы которой принимают активное участие в спецоперации.

Член горсовета Новосибирска Ростислав Антонов высказался в поддержку деятельности частных военных компаний, и в частности ЧВК "Вагнер". Народный избранник считает, что на фоне событий в зоне спецоперации компания Евгения Пригожина стал российским брендом. Об этом пишет Om1.ru.

В беседе с изданием Антонов подчеркнул, что в России уже не первый год функционируют частные военные компании.

"Если Россия по факту допускает существование таких подразделений, считает это нормальным и оправданным, значит, надо менять законодательство", — поделился мнением депутат.

Антонов считает, что действующее законодательство о частных военных компаниях требует корректировки с учетом современных реалий. По словам Антонова, государство должно оказывать поддержку тому, что приносит ему пользу.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске открылся офис ЧВК "Вагнер", где родственники погибших на СВО бойцов могут получить денежную компенсацию.

Также ЧВК "Вагнер" продолжает набирать мужчин для выполнения воинского долга в зоне спецоперации. В ряды "музыкантов" по-прежнему берут только мужчин в возрасте от 22 до 50 лет. И обойти это условие не получится — однозначно отправят домой. Кроме возрастного ценза, есть еще ценз гражданский. Граждан стран НАТО, ЕС и Украины в ЧВК не примут. Остальным дорога открыта.

Напомним, в Новосибирской области ритуальная компания изготовила надгробие для президента Украины Владимира Зеленского.